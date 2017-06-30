Учения для резервистов. Более сотни человек прошли тренировку на полигоне в Башкировке

Учеба резервистов проходила на военном полигоне в Башкировке. Всего было задействовано больше сотни гражданских и еще пятьдесят человек - военнослужащих 54 отдельной механической бригады, которые выступали в качестве инструкторов. Перед началом учебы военнослужащие продемонстрировали участникам разные тактики наступления и прикрытия во время обстрелов. Но главное внимание инструкторов было приковано к упражнениям со стрелковым оружием. Резервистов учили правильно держать пистолет Макарова и автомат Калашникова, стрелять по мишеням, отдельно все проходили упражнение по сборке - разборке автомата. Каждому бойцу выдавалось под роспись пять патронов для пистолета и десять для автомата, но все они жаловались, что этого мало, чтобы научиться стрелять:

Аааа, скінчилось кохання 07 секунд

Александр Левада, участник сборов теробороны

Защищать Родину не сможешь, не зная, как зарядить этот же пистолет, понятно, что многие армейцы они вообще в бою учились, мы уже несколько лет проходим эту науку, но мало естественно мало, не хватает выстрелов, не хватает времени. Не хвататет поддержки государства, все равно это не хочу сказать показуха, но больше смахивает именно на это 01:10 ))

А на этой учебной площадке - разъясняют азы минно-подрывного дела. Показывают элементарный алгоритм действий во время обнаружения мины. Специалисты советуют близко не подходить, все действия саперы проводят с помощью спецснаряжения:

Спрятались в укрытие, дернули- подождали 15-20 минут, потому что может стоять ловушка на замедление, оно будет гореть, через 15-20 минут пойдешь и взорвется.

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Гамай подготовил не одну сотню резервистов, он утверждает: уровень подготовки участников теробороны улучшился, если сравнивать с 2014 годом. В учебе главный принцип от простого к сложному, говорит Гамай, поэтому те, кто уделяет внимание самоподготовке и занимается систематически и результаты имеют получше, все остальные только жалуются:

Дмитрик Гамай, военнослужащий ВСУ

Если мы 15, 16 год сталкивались с людьми, которые хотят, но ничего не знают, ничего не могут, то сей час это люди которые уже что-то знают, что-то умеют, которым мы даем какие-то теме дальше по тактико-специальной подготовке. Если человек не умеет 5 патронами не может поразить мишень со ста метров , бессмысленно ему давать сложные упражнения, стрельба в передвижении, стрельба с авторанспорта, он просто будет баловаться, будет считать себя очень крутым военным и не давать никакого результата.

Учения резервистов в Башкировке были подготовкой перед Всеукраинскими командно-штабными учениями по территориальной обороны, они пройдут на Харьковщине с 4 по 6 июля.