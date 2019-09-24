Умер первый проректор УИПА

21 сентября на 61 году ушел из жизни первый проректор Украинской инженерно-педагогической академии Тарасюк Анатолий Петрович.

Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа, уточнив, что их коллега ушел из жизни внезапно.

«Бывший ее выпускник прошел путь от преподавателя до первого проректора, стал доктором наук и профессором, специалистом в своем деле, известным специалистом в сфере образования страны. При его непосредственном участии претворялись в жизнь все планы по развитию академии за последние 15 лет.

Анатолий Петрович останется для нас примером безграничной преданности своему делу и человечности.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории нашей академии. Ректорат, профсоюзный комитет и весь коллектив академии выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Петровича», - говорится соболезновании