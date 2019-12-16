В двух общежитиях университета Каразина несколько дней нет воды

Длинные очереди у автоматов с питьевой водой, а в душ - к друзьям или родственникам. Третий день подряд студенты, проживающие в десятом и одиннадцатом общежитиях университета имени Каразина, вынуждены обходиться без воды. Когда приезжает цистерна с условно питьевой водой, к ней также выстраиваются очереди с ведрами, баклажками и даже бутылками.

Иван, житель общежития

Як ми бачимо вже кілько діб поспіль ми не маемо гарячої води і взагалі ніякої води ми не маємо, вчора приїзжала сюди цистерна, студенти набирали собі воду. Але все ж таки це викликало ажиотаж, і не у всіх зараз є вода, ви розуміїте, що на всю будівлю всіх забезпечити водою не можливо. Скільки би емкостей або відер не було би.

На официальном сайте "Харьковводоканала" сегодня, наконец, появилась информация о том, что воду студентам дадут вечером. В двадцать часов. Впрочем, студенты университета на это не очень надеются, говорят, похожая ситуация здесь была в течение всего лета, говорят, никакие обращения к администрации ВУЗа или водоканала не дают результатов.

Иван, житель общежития

Згідно с сайтом ремонтних робіт на диспетчерскій службі, то ми маемо отримати взагалі о восьмій годині сьогодні воду. Якщо води не буде, то нас знову забезпечать водою тимчасово, будуть привозити воду в цистернах. Взагалі кожен день обіцяють та перекладають кожен день

Евгений, председатель студсовета общежития

В университете говорят: все просто, ремонтников вызвали, ремонтники делают. Ремонтники приехали, что-то там разрыли, что-то поделали - и все. Уезжают, буквально три дня – неделя, и все заново - нет воды.

Зато в администрации ВУЗа говорят: делают все, что могут - пишут обращения к руководству КП, добились, чтобы воду подвозили хотя бы цистернами, но трубы починить могут только коммунальщики, и так же, как и студенты - только надеются, что ремонт этот раз будет удачным.