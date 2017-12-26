В Харькове будут судить "закладчика", который имел при себе около 40 свертков наркотиков

26 декабря 2017 г. 15:22
206 просмотров

Прокуратура передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчаков, правоохранители выявили злоумышленника в ноябре 2017 года.

Поздно вечером мужчину остановили на улице патрульные. Правоохранителям показалось подозрительным его поведение.

"Молодой человек имел при себе 10 свертков каннабиса и 29 свертков особо опасного психотропного вещества" PVP ". Оказалось, что злоумышленник работает курьером, который раскладывает так называемые" закладки ". Он сотрудничал сразу с несколькими интернет-сайтами, которые торговали наркотиками", - рассказал А. Фильчаков.

Подозреваемый арестован и находится под стражей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.