В Харькове будут судить "закладчика", который имел при себе около 40 свертков наркотиков

Прокуратура передала в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего харьковчанина по факту незаконного хранения особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчаков, правоохранители выявили злоумышленника в ноябре 2017 года.

Поздно вечером мужчину остановили на улице патрульные. Правоохранителям показалось подозрительным его поведение.

"Молодой человек имел при себе 10 свертков каннабиса и 29 свертков особо опасного психотропного вещества" PVP ". Оказалось, что злоумышленник работает курьером, который раскладывает так называемые" закладки ". Он сотрудничал сразу с несколькими интернет-сайтами, которые торговали наркотиками", - рассказал А. Фильчаков.

Подозреваемый арестован и находится под стражей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.