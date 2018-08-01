В Харькове задержали одного из организаторов беспорядков в горсовете - экс-«оплотовца»

01 августа 2018 г. 14:13
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Правоохранители Харьковской области задержали одного из бывших членов преступной организации "Оплот", причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин является тренером смешанных единоборств.

20 июня этого года он принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии, в частности, провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам.

По информации спецслужбы, в прошлом злоумышленник входил в состав преступной организации "Оплот".

Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей «под прикрытием» ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона, сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, когда он готовился сбежать в Россию, чтобы скрыться от украинского правосудия.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушениям.

 

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