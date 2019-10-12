 

В Харьковской области проведут иммунизацию животных против бешенства

12 октября 2019 г. 15:22

Как сообщили в ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, специалисты проведут пероральную иммунизацию диких животных.

По данным ведомства, ориентировочно с 15 октября на территории Харьковской области начнется кампания по пероральной иммунизации диких животных против бешенства.

Распределение приманок с вакциной будет происходить путем разбрасывания с самолетов над лесами и полями региона, за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов - часть Барвенковского, Близнюковского, Боровского, Двуречанского, Изюмского, Купянского районов и территории приграничных районов с Россией на расстоянии 5 -10 км от границы.

Специалисты уверяют, что приманка безопасна для людей и животных. Она имеет вид небольших брикетов с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Местных жителей просят в случае обнаружения приманок не брать их руками и не переносить.

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