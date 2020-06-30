В Украине - более 700 новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«30 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 44334 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1159 летальных, 19115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев. Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР», - говорится в сообщении.

Статистика коронавирусной болезни по регионам следующая:

Винницкая область - 1864 случая;

Волынская область - 2368 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 481 случай;

Житомирская область - 1404 случая;

Закарпатская область - 2889 случаев;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2395 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

г. Киев - 5037 случаев;

Киевская область - 2585 случаев;

Львовская область - 5435 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 444 случаев;

Одесская область - 1698 случаев;

Полтавская область - 314 случаев;

Ровенская область - 3712 случаев;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1919 случаев;

Харьковская область - 2134 случая;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 803 случая;

Черновицкая область - 4801 случай;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня 2020 в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 961 сообщения о подозрении на COVID-19.