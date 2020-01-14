"Венеция по-харьковски" Почему дорогу по улице Спартака водители пытаются объезжать стороной?

Эту дорогу в Историческом центре Харькова по улице Спартака пытаются обходить и водители, и пешеходы. Ведь преодолеть такую ​​полосу препятствий могут далеко не все.

Людмила Галковская, местная жительница

Машины здесь застревают. Вытянуть можно … Если машина идет медленно, колеса проваливаются, потому что земля уже наполненна водой, как на болоте. Сосед здесь попытался поставит метку, чтоб машины не проезжали - он потерял здесь сапог, его просто туда утянуло

Местные жители говорят, сложнее тем, кто проезжает по улице впервые и не знает о ее "подводных камнях"

Стефан Потемков рассказывает, примерно раз в месяц на изношенных коммуникациях возникает авария. С труб хлещут потоки воды, приезжают рабочие "Водоканала" и разрывают и без того ужасную дорогу. Трубы здесь настолько старые, что они даже не берутся сваривать изношенные трубы, чтобы те не рассыпались на глазах.

Поэтому все что остается - просто забить течи деревянными чопиками. И так продолжается не менее 10 лет, говорит мужчина.

Стефан Потемков, местный житель

Назрела, наверное, ситуация, когда нужно не асфальтировать, а менять коммуникации. При том, что Геннадий Адольфович об этом хорошо знает. Жильцами этого дома ему писалось не однократно, и были встречи в Железнодорожном институте с будущим его избирателями, где непосредственно его помощники писали записывали этот адрес, эту улицу

Для решения вопроса полтора года назад жильцы улице Спартака обратились в городской совет. Говорят, решить ситуацию им обещали в 2019 году, однако действий так и не дождались. Зато в Департаменте строительства и дорожного хозяйства пообещали рассмотреть вопрос лишь в 2020.

Сергей Бантюков, местный житель

В связи с загруженностью подрядных организаций и большим количеством работ на магистральных дорогах с интенсивнымым движением транспорта выполнить ремонт дороги по улице Спартака в текущем году невозможно

Пока чиновники решают вопрос, люди говорят, что от воды, которая никогда не исчезает из огромных ям, сырость поднимается просто к домам. В квартирах сыро и отклеиваются обои.

Надежда Стадник, местная жительница

У нас в подвалах вода и там стоят насосы, которые откачивают периодически воду. Вот в одном, в нашем подъезде стоит просто насос и подключили его к канализации, накапливается вода

В пресс-службе КП "Харьковводоканала" на вопрос Новостей АТН о том, в каком состоянии коммуникации по улице Спартака, и когда будут их менять, по телефону дать ответ не смогли. Туда было направленно информационный запрос