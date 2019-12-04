Верховный Суд оставил без изменения приговор харьковскому "Топазу"

3 декабря 2019 суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского, известного харьковчанам как «Топаз», на приговор суда первой инстанции и постановление Апелляционного суда Харьковской области.

Такое решение вынесла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, сообщает пресс-служба высшей инстанции.

Напомним, Игнат Кромской был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и осужден к лишению свободы на 8 лет с конфискацией всего имущества.

Как установил суд первой инстанции, в феврале-марта 2014 Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях, которые проходили в Харькове. Во время указанных мероприятий он открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. А также в интервью одному из российских телеканалов призвал Президента Российской Федерации к введению российских войск на территорию Украины.

Оглашение полного текста решения суда состоится 9 декабря 2019 года, добавили в пресс-службе суда.

Вместе с тем в некоторых СМИ распространили информацию о том, что по "закону Савченко" Игнату Кромскому останется отбывать наказание еще около 2 лет.

Однако его адвокат Александр Шадрин сообщил Новостям АТН, что его подзащитный не будет отбывать еще два года в местах лишения свободы, поскольку ранее суд принял решение о пересчете срока заключения антимайдановцу "Топазу" по закону "Савченко", после чего он вышел на свободу из следственного изолятора.