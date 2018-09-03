Второй день рождения школы №4 в Первомайском. "Мы будем и дальше бороться"

Владислав Кравцов, первоклассник

Ви чули?.. і парти будуть незвичні, і дошка інтерактивна, і чудові лего-цеглинки - це все для нас …

Шестилетний Владислав Кравцов выучил стишок о новой украинской школе. Для малыша начало занятий - это интересное приключение, а для мамы Яны - волнение и страх перед нововведениями, ведь в этом году все первоклассники Украины начнут учиться по новым стандартам.

Яна Кравцова, мама первоклассника

Просто это все по-новому. Нужно пробовать, нужно смотреть , мы привыкли к старому, но нужно и новшества вводить

На первый план в школе выйдет коммуникация. Учебники станут не основным объектом в обучении, а лишь его частью.

Большое внимание уделено общему пространству школы, которое должно помогать ученикам развиваться.

Домашние задания в начальной школе исчезнут, вместо привычных табелей будут Свидетельства достижений.

Учительница с 26-летним стажем Елена Фисун - за изменения в школе. Она прошла курсы повышения квалификации и говорит, что все испытали на себе: и на ковриках ползали, которые вместо парт, мультики смотрели, играли в развивающие игры.

Дети будут в восторге, уверена учитель, а вот родители штурмуют ее вопросами:

Елена Фисун, учитель 1 класса Первомайской школы №4

Вони не розуміють, як це - без щоденників, як це - не читати вдома, як це - не писати, ну і, звичайно, їм пояснювали, що будуть батьківські збори, ми будемо проводити уроки разом з дітками, показувати батькам, як це відбувається.

Праздник первого звонка для Владислава Кравцова и еще четырех сотен учеников, которые учатся в школе №4 города Первомайск могло и не быть. Ведь власть в конце прошлого учебного года решила эту школу закрыть, здание законсервировать, а детей и учителей перевести в соседнюю школу. Мол, чтобы сэкономить, ведь средства на образование выделяются по количеству учеников, а их численность за последние 15-20 лет сократилась.

Однако родители, дети и учителя отвоевали право учиться в родной школе, и на сессии горсовета в июне этот вопрос отложили.

Родители-активисты собрали самостоятельно средства на ремонт столовой и крыши и в течение двух летних месяцев делали ремонт.

Теперь они показывают на фотографиях, что было, и что теперь имеют дети:

Начало ремонта, это ободрали весь потолок, сняли облезлую краску, ободрали потолок и начали снимать линолеум, вот такой у нас был линолеум - с латочками…

Марина Кравченко, председатель родительского совета Первомайской школы №4

Пока сняли вопрос с закрытием школы, отложили его до следующего года календарного, но пока нас оставили - наши дети должна кушать в нормальных условиях, ну и учиться и все остальное, мы на этом не остановимся, это - только начало, мы показали родителям, что мы можем своими руками это сделать, без горисполкома. Сможем!

Директор школы Виктор Гатилов вообще считает, что 1 сентября 2018 года у школы - второй день рождения, ведь они смогли сохранить педагогический коллектив, собрать детей в первый класс и дать возможность выпускникам доучиться в привычных условиях:

Виктор Гатилов, директор Первомайской общеобразовательной школы №4

Мы будем и дальше бороться, нам ни разу не выделили за последние десять лет ни копейки, что-то требуют, ни копейки не выделяют. У нас была проблема с крышей, о проблеме знали, мы писали губернатору нашей Харьковской области, ездили к ней на прием, но - увы , до нее не дошли…

Коллектив Первомайской общеобразовательной школы №4 готов к изменениям в образовании. Родители стараются поддерживать учителей во всем. Но все же ждут обещанных государством материально-технических комплексов для учащихся первого класса: это - и парты-трансформеры, и интерактивная доска, и микроскопы, и другое.

Но пока в Первомайск новое оборудование не доехало.