За убийство пенсионеров-дачников мужчина проведет остаток жизни за решеткой

Верховный Суд Украины оставил в силе приговоры предыдущих судебных инстанций, которыми назначено пожизненное лишение свободы убийце супругов-пенсионеров.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя Чугуевской местной прокуратуры Оксаны Черкашиной, летом 2016 на территории одного из садовых обществ Змиевского района 28-летний мужчина с целью наживы пробрался во двор пожилых супругов и жестоко расправился с пенсионерами-дачниками.

Злоумышленник бил стариков металлической арматурой, которую нашел в их же дворе. А после того, как они перестали подавать признаки жизни, обыскал дом и забрал все ценные вещи: мобильные телефоны, кольцо и тому подобное.

Однако его увидел сосед погибших. Он пытался остановить вора, но нападающий также ударил его арматурой, от чего пострадавший потерял сознание. Спасла мужчину только своевременно оказанная ему медицинская помощь.

Злоумышленника задержали в тот же день на одном из харьковских вокзалов. У него изъяли вещи погибших.

В январе 2017 года приговором Балаклейского районного суда обвиняемого признали виновным в убийстве двух человек из корыстных побуждений и покушении на убийство еще одного человека с целью скрыть другое преступление (пп. 1,6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 пп.9,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Осужденный пытался обжаловать приговор, однако апелляционная и кассационная инстанции оставили назначенное ему наказание без изменений.

Постановление вступило в силу и обжалованию не подлежит.