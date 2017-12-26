Загадочное исчезновение мамы с ребенком в центре Харькова. Чем все закончилось?

Александр Тельнов - муж и отец пропавших Анны и двухлетней Маши третьи сутки на ногах. Он вышел из Киевского райотдела полиции, где с ним общался следователь.

Парень рассказывает, 23 декабря его жена и дочь вышли на прогулку в 11 утра. Из вещей Анна взяла только коляску, телефон оставила дома.

В час дня, когда женщина с ребенком не вернулись с прогулки, Александр начал их искать:

Александр Тельнов, муж Анны Тельновой

Я пішов шукати їх там де вони могли гуляти, це молодіжний парк, парк Шевченко якісь двори, біля нашого будинку. Ніде їх не знайшов, почали і родичі хвилюватись, ми з другом обійшли всі кафе, і я дійшов до поліції. Я сподіваюсь, що з ними нічого не трапилось, вони живі –здорові, Аня якщо ти бачиш мене вийди на зв’язок, немає ніяких ситуацій, які не можна вирішити

Александр Тельнов признается, в последнее время его жена имела плохое настроение, у ее родственников были проблемы со здоровьем.

Возможно, чтобы побыть в одиночестве, женщина совершила этот поступок, но точно родственники не знают причины исчезновения и очень волнуются:

Тамара Тельнова, свекровь Анны Тельновой

Я не знаю, я нічого не можу сказати,я тільки вірю, що вони живі

За поиски взялись полицейские. Они сразу допросили мужа Анны, разослали ориентировки с приметами обеих женщин и объявили всеукраинский розыск.

Со своей стороны семья Тельновых разместила объявление в соцсетях, подключила волонтеров.

Отец Анны, Сергей, рассказывает, что они заходят во все магазины, аптеки, супермаркеты по возможному маршруту женщины с ребенком и просят видео с камер:

Сергей Кураков, отец Анны Тельновой

Нашли видео с камеры видеонаблюдения с улицы Петровского, она двигалась в сторону Сумской, она двигалась с коляской, сейчас мы обращаемся к владельцам с вторых камер и ищем дальше, куда, куда она могла пойти

И наконец, в понедельник, 25 декабря после обеда, поиски закончились. Стало известно, что Анна Тельнова и ее дочь Маша нашлись.

Они живы и здоровы. Их нашли оперативники в Липцах.

Как сообщили родственники, женщина просто хотела побыть в одиночестве, поэтому так поступила. Никаких противоправных действий в отношении нее и ребенка не зафиксировано.