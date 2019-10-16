Александр Фельдман прокомментировал ситуацию со строительством дороги через «Барабашово»

ТЦ «Барабашово» работает уже более 20 лет и, несмотря на сегодняшние решения властей Харькова, будет работать и дальше.

Об этом заявил народный депутат Украины, почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Александр Фельдман комментируя решение Харьковского горсовета, который сегодня, 16 октября, поддержал строительство дороги через территорию ТЦ «Барабашово».

Напомним, за это решение, которое может лишить торговых мест более полутора тысяч предпринимателей, проголосовал 51 депутат горсовета, против – 4.

«Рынок был, есть, будет, и обязательно останется на своем месте, а я был и останусь на стороне предпринимателей, - заявил Александр Фельдман. - Все незаконные решения будут опротестованы прокуратурой и отменены судами. Не сомневаюсь, что в результате все будет сделано в интересах предпринимателей ТЦ «Барабашово» и всех харьковчан. Мы не дадим подмять закон под интересы одного человека, исковеркать судьбы людей, лишить рабочих мест и заработка тысячи семей. Как и какие дороги строятся и ремонтируются в Харькове мы все знаем и понимаем: перекладка асфальта из года в год около «Националя» на фоне вечно ремонтирующегося Московского проспекта и заборов посредине пр.Гагарина. Такое впечатление, что есть город в городе: существует центр и окраины, ровные центральные магистрали и избитые дворовые дороги, чиновники и простые харьковчане – и это два разных Харькова».

Фельдман также подчеркнул, что пристально следит за ситуацией и не даст дестабилизировать ситуацию на «Барабашово» и в городе в целом.

«После поражения на парламентских и с приближением местных выборов городская власть чувствует, что она уже потеряла кредит доверия харьковчан, следствием чего и является принятие истеричных решений, за которыми кроме политической мести и транжирства бюджета в собственных интересах ничего нет, - сказал Александр Фельдман. - Я сам был депутатом городского совета и мне очень грустно видеть, что сейчас этот депутатский корпус в большинстве своем пытаются превратить в карманный театр, где через колено заставляют голосовать за нездоровые угодные одному человеку решения. Вместо того, чтобы направить недостающие средства на ремонты теплосетей, больницы и другие социальные объекты, мы опять наблюдаем попытки перераспределить бюджетные средства в корыстных целях, как это было во времена уничтожения части парка Горького при пробивке там дороги. Но сегодня не 2010-й год».

Напомним, сегодня более двух тысяч предпринимателей с ТЦ «Барабашово» провели акцию протеста под горсоветом с требованиями прекратить рейдерский захват рынка и не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги через «Барабашово».

Предприниматели вышли с лозунгами «Терехов + Бульдозер = Срок», «Мы защитим свой бизнес любой ценой», «Депутаты - подумайте о людях», «Прокуроры, не станьте пособниками рейдерства» и заявили, что тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города.