Армения и Азербайджан заявляют о срыве перемирия в Нагорном Карабахе

10 октября 2020 г. 14:13
Источник: Укринформ
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Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах и нарушении перемирия, которое должно было состояться с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября. Об этом написали на своих страницах в Фейсбуке Министерство обороны Азербайджана и пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел населенных пунктов Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Азербайджанская армия применяет в ответ меры против врага», - говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Позже пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян заявила об атаке сил Азербайджана в Нагорном Карабахе с южного направления и об обстреле города Гадрут.

Она также отметила, что заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь в направлении Тартарского и Агдамского районов, «является очередной фальсификацией».

Отметим, вечером 9 октября министры иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве договорились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе для обмена пленными и погибшими. Договоренность должна была вступить в силу 10 октября с 12:00.

Режим прекращения огня вводился для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

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