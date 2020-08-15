Беларусь выдала "вагнеровцев" России: Зеленский заявил о трагических последствиях такого решения

Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев», которых Украина подозревает в участии в боевых действиях на Донбассе. В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси отдать боевиков ЧВК «Вагнер» России «мягко говоря, несправедливым». Заявление главы государства размещено на официальном Telegram-канале.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», - оценил поступок Минска Зеленский.

Он добавил, что «это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Зеленский сообщил, что обращение украинской генпрокуратуры о выдаче Киеву 28 бойцов российской компании, активных участников войны с Украиной, Беларусь оставила без ответа.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что последствия этого решения будут трагическими. Поскольку «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны.

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий и обескровленный Донбасс, создать который все эти «вагнеровцы» умеют», - подчеркнул Зеленский.