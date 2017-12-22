Цену газа для населения не будут менять до следующего отопительного сезона

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цена на газ для населения повышена не будет.

"В текущем отопительном сезоне нет оснований для пересмотра цены. Мы готовим новую формулу цены, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона, цена будет зависеть от колебаний цены на газ на международных рынках", - сказал он на итоговой пресс-конференции.

Международный валютный фонд заявил, что правительство Украины должно откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы Украина получила четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд. В начале апреля был опубликован текст Меморандума между МВФ и Минфином, согласно которого правительство должно каждые полгода, начиная с 1 апреля 2017 года, корректировать цены на газ на внутреннем рынке, чтобы его стоимость оставалась на паритетном уровне с ценой импортного газа. Предполагалось, что такой механизм будет действовать, пока тарифы на газ не будут полностью либерализованы.

Согласно действующему законодательству, к 1 октябрю 2017 года Кабмин должен был откорректировать (увеличить) цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, поскольку выросла его стоимость на европейском рынке. Кабмин отказался повышать цены и направил фонду предложение по изменению формулы расчета цены.

Текущие цены на природный газ для населения действуют с мая 2016 года.