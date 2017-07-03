Дебош в центре Харькова: велокопы задержали мужчину с наркотиками, который цеплялся к прохожим

Инцидент в саду Шевченко произошел накануне в полдень. Около одного из кафе мужчина, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и неадекватно - цеплялся к прохожим, используя нецензурную лексику. Успокаивать дебошира приехал велопартуль. Однако на просьбы копов прекратить нарушать общественный порядок, мужчина не реагировал. Более того, попытался оказать сопротивление полицейским. Задержав дебошира, патрульные нашли у него и причину неадекватного поведения.

Карина Курбанова, инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции г. Харьков

Під час поверхневого огляду у цього громадянина поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, а саме: пластику пляшку з невідомою речовиною та шприци.

Дебошира передали следователям. Как выяснилось, подобным поведением мужчина отличается не впервые.

Карина Курбанова, инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции г. Харьков

За порушення порядку та появу в громадському місті в нетверезому стані склали на правопорушника адмінпротокол за ч.3 ст. 178. Як з’ясувалося, цей громадянин вже притягувався до адміністративної відповідальності а саме за появу в громадському місті в нетверезому стані.

Теперь нарушителю грозит штраф, размер которого установит суд.