Фукс рассказал, что у Кернеса полностью отказала вторая почка

У мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, сообщил бизнесмен Павел Фукс “Стране”.

“У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков”, - рассказал Павел Фукс.

Напомним, на выборах 25 октября за Кернеса проголосовали 60,34% избирателей и в третий раз выбрали его Харьковским городским головой. Он должен был принести присягу вместе с новоизбранными депутатами горсовета, однако к 9 декабря Кернес приехать не успел.

В сентябре его увезли из Харькова в Берлин, где его госпитализировали в клинику “Шарите”. С 23 августа мэр не появлялся на публике, не записывал видеообращений.