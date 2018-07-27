Инна Богословская решила баллотироваться в президенты

27 июля 2018 г. 16:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Бывший народный депутат (III, VI и VII созывов) Инна Богословская приняла решение баллотироваться на пост президента Украины.

В своем выступлении во время прямого эфира в социальной сети Facebook в четверг, 26 июля, Богословская отметила, что в случае победы не намерен баллотироваться на второй срок. 

"Я сознательно иду только на один срок, чтобы навести порядок в стране и открыть двери новым людям", - сказала она.

Политик отметила, что деньги на предвыборную агитацию планирует получить за счет продажи своей книги "Будущее начинается сегодня" и взносов граждан. 

"Я не обращаюсь за помощью к крупных финансово-промышленных групп. Потому что хочу быть благодарной за свою победу и служить только вам - гражданам Украины", - сказала Богословская.

Богословская - заслуженный юрист Украины, член Союза юристов Украины, ранее была его заместителем председателя и возглавляла его Харьковской облорганизации. Сейчас возглавляет общественную организацию «Вече Украины». 

В Верховной Раде III созыва входил во фракцию "Трудовая Украина", в ВР VI и VII созывов входила в состав фракции Партии регионов, однако дважды оставляла ее.

Очередные президентские и парламентские выборы запланированы в Украине на 2019 год.

 

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