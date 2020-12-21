Проспект и метро имени Кернеса: как в Харькове хотят увековечить память об умершем мэре

Звание почетного харьковчанина Геннадию Кернесу могут присвоить еще до нового года на сессии горсовета, которая состоится на следующей неделе. Соберутся депутаты ради текущих вопросов, в частности, внесение поправок в бюджет на следующий год. Но исполняющий обязанности городского головы выступил с инициативою о присвоении почетного звания Кернесу. Говорит, хотел сделать это несколькими годами ранее, но Кернес останавливал его словами, мол, еще не время. Кроме того, Терехов уже дал задание архитекторам подготовить место для памятника главе города.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харкова:

Я считаю, мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу, это наш святой долг и я обязательно буду настаивать. Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций. Когда будут определены локации, мы вынесем этот вопрос на широкое обсуждение.

Каким будет памятник, говорит Терехов, будет решать тоже не только семья. Этот вопрос вынесут на общественное обсуждение. Также в честь Кернеса планируют переименовать один из проспектов. Какой именно – в горсовете пока не называют, правда, в социальных сетях уже звучат предположения – Науки, Московский или Григоренко. А также, отмечает Терехов, учитывая старания Кернеса по строительству метро, ​​в его честь назовут одну из станций подземки – или ту, что только строится, или существующую. Пока не решили. Отдельные благодарные горожане в своем рвении увековечить память мэра Харькова, пошли еще дальше и зарегистрировали на сайте Президента петицию о присвоении звания Героя Украины, Харьковскому городскому голове Геннадию Адольфовичу Кернесу, которая на сегодня набрала более 1400 подписей. На следующий день была зарегистрирована петиция о не присвоении звания Героя Украины Кернесу, которая набрала более полутысячи голосов, ведь на территории социальных сетей такая активность по почитанию умершего приобрела немалой критики.