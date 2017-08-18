В Харькове задержали полицейских, которые требовали деньги с иностранцев

Правоохранители уличили в систематическом получении взяток от иностранцев группу работников полиции.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, сотрудники отделения Харьков-аэропорт Слободского ОП ГУНП в области требовали и получали от граждан Турции средства по беспрепятственное пересечение границы.

Сегодня во время получения одного из траншей взятки в 3 тыс. 800 грн. был задержан капрал полиции.

Другие участники схемы на данный момент устанавливаются следователями прокуратуры области.

Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос о задержании фигурантов производства и объявления им подозрения.