Япония прорабатывает вопрос отмены виз для украинцев

14 июня 2017 г. 12:17
Источник: Корреспондент
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Конкретные сроки возможной отмены виз пока не уточняются.

Правительство Японии начало прорабатывать вопрос отмены виз для граждан Украины. Об этом по итогам визита в эту страну сообщил народный депутат от Народного фронта Леонид Емец.

"Кабинет министров Японии приступил к работе над вопросом отмены виз украинцам. А парламенты обещали всячески содействовать. О сроках пока говорить рано, но работаем, чтобы на олимпийские игры в Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз", – сообщает Леонид Емец.

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