Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову врио

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Временно исполняющей директора ведомства президент назначил Ирину Венедиктову.
Соответствующие указы от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.
«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», - сказано в тексте указа № 960\2019.
«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований», - говорится в указе № 961\2019.