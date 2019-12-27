Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил Венедиктову врио

27 декабря 2019 г. 11:25
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Временно исполняющей директора ведомства президент назначил Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», - сказано в тексте указа № 960\2019.

«Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований», - говорится в указе № 961\2019.

 

 

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