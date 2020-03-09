ЧП в Чугуеве: парень хотел убить девушку складным ножом

09 марта 2020 г. 14:44
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В ночь на 8 марта в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что местная жительница получила резаные раны. Об этом стало известно от медиков районной больницы. Как выяснилось, житель города Чугуева нанес ножевое ранение своей 17-летней девушке из-за ревности.

«Телесные повреждения на почве ревности причинил девушке 19-летний житель города Чугуев. Имея умысел на убийство, он складным ножом нанес удар своей знакомой в область лица и шеи, но не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам», — сообщают в полиции.

Ревнивца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие продолжается.

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