 

В центре Харькова девушка на элитном авто наехала на 4 пешеходов

16 сентября 2019 г. 19:34
Автор: Кристина Асыка
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Накануне около одиннадцати часов вечера в центре города автомобиль совершил наезд на группу людей, которые двигались по тротуару.

По предварительной информации, за рулем Audi-ТТ находилась 23-летняя женщина.

15 сентября в 22:47 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской элитная машина, вылетев на тротуар, сбила четырех женщин.

Александр находился неподалеку от места аварии. Говорит, все пострадавшие были в сознании, им прохожие оказывали первую помощь. Только состояние одной женщины было действительно тяжелым.

Александр, очевидец

Увидел я только джип, стоящий на обочине, и три человека лежало, как бы, уже после аварии. Не, они живые были, то есть, мы к ним подошли, оказали первую помощь - двое из них сказали «не нужно», а третья лежала, ждала «скорую», она не могла пошевелить руками, там, видно, с позвоночником что-то было

Прибыв на место ДТП, правоохранители установили, что водитель АУДИ не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на пешеходов. Их с легкими телесными повреждениями доставили в больницу скорой и неотложной помощи, говорят в полиции.

Ольга Грабар, пресс-офицер отдела коммуникации

За адресою виїздила слідчо-оперативна група. Встановлено, що 23-річна водійка автомобіля не впоралася з кермуванням та в’їхала у пішоходів. З тілесними ушкодженням її було доставлено до лікарні. Попередньо також встановлено, що водійка перебувала в тверезому стані

По информации полицейских, пострадавшим пешеходам - от 27 до 56 лет. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

Видео: 

Девушка на элитном авто наехала на 4 пешеходов - 16.09.2019

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