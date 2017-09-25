Главу правления "Киевоблэнерго" забили до смерти

25 сентября 2017 г. 13:23
Источник: 112 Украина
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В с. Белогородка Киево-Святошинского района 24 сентября в результате нападения банды грабителей погиб председатель правления ЧАО "Киевоблэнерго" Иван Полывяный. Об этом пишет 112 Украина.

Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался.

Установлено, что около 20 часов группа неизвестных лиц проникла во двор дома через забор. Сначала они напали на хозяина, затянули его в дом, а там связали вместе с женой. После этого нападавшие начали избивать супругов, требуя признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники забрали около 15 тысяч гривень, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом", – отметил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Причины смерти Ивана Полывяного устанавливаются.

Уголовное производство открыто по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что пост председателя правления Иван Полывяный занимал с января 2015 года.

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