Харьковскому домашнему насильнику сообщили о подозрении

По словам заявительницы, ее сын постоянно высказывался в его адрес грубой бранью и угрожал физической расправой, чем совершал моральное и психологическое давление на мать. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

В Первомайский отдел полиции в течение 2019 и в 2020 году поступали сообщения от жительницы села Кисели Первомайского района. Женщина жаловалась на 41-летнего неоднократно судимого безработного сына, который постоянно совершал в отношении нее домашнее насилие.

Полицейские составили по указанным обращениям три административных протокола: два в течение 2019 и один в 2020 году по ч. 1 и ч.2 ст. 173-2 (совершение насилия в семье или невыполнение защитного предписания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мужчина также был поставлен на учет в Первомайский отдел полиции как «семейный насильник».

3 января текущего года данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства совершил ссору со своей матерью. Он ругался, угрожал женщине физической расправой.

Мужчина провоцировал словесный конфликт, действовал умышленно и целенаправленно, осознавая характер своих противоправных намерений.

По данному факту следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

После проведения ряда следственных действий, опроса свидетелей и потерпевшей, работники полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении данного преступления. Досудебное расследование продолжается.