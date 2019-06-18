Иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину

В пункте пропуска «Гоптовка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл 19-летний гражданин России.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в ходе паспортного контроля мужчина не смог подтвердить цель поездки в Украину и был приглашен для проведения мер контроля второй линии, во время которой предложил пограничникам взятку в размере 2 тысяч российских рублей за содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Правоохранители от неправомерной выгоды отказались. Данный факт был задокументирован, а также направлено уведомление в правоохранительные органы о совершении преступления, согласно статье 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Нарушитель был возвращен на территорию России.