Из торгового центра и колледжа в Харькове эвакуировали почти 1700 человек

20 мая 2019 г. 18:35
48 просмотров

Информация о минировании колледжа и торгового центра в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в колледже на улице Сумской и торговом центре на окружной в районе Алексеевки, поступило в полицию 20 мая около 12:30.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали более 47 000 кв. метров помещений и 6000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1680 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.