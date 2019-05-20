Из торгового центра и колледжа в Харькове эвакуировали почти 1700 человек

Информация о минировании колледжа и торгового центра в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в колледже на улице Сумской и торговом центре на окружной в районе Алексеевки, поступило в полицию 20 мая около 12:30.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали более 47 000 кв. метров помещений и 6000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1680 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.