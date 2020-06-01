Мужчина, который грозился взорвать мост Метро, имел при себе лишь муляж взрывчатки

У мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, был муляж взрывчатки, заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Он рассказал подробности инцидента.

"Это был муляж взрывного устройства. В пакете находилась земля, провода, какой-то баллон", - заявил Крищенко.

По его словам, мужчина сам позвонил на 102 и сказал, что находится на мосту Метро и у него есть взрывчатое вещество. Крищенко добавил, что задержанный заявил, что хочет встретится с полицией, но не сказал своих требований.

"Он не выражал агрессии. Потом выяснилось, что у него в руке был какой-то баллон, от которого шли провода. И в руке у него был пульт управления", - заявил глава Киевской полиции.

Крищенко сообщил, что мужчина зарегистрирован в городе Вишневое.