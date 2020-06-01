Мужчина, который грозился взорвать мост Метро, имел при себе лишь муляж взрывчатки

01 июня 2020 г. 16:19
Источник: ZN.UA
1 просмотр

У мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве, был муляж взрывчатки, заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Он рассказал подробности инцидента. 

"Это был муляж взрывного устройства. В пакете находилась земля, провода, какой-то баллон", - заявил Крищенко. 

По его словам, мужчина сам позвонил на 102 и сказал, что находится на мосту Метро и у него есть взрывчатое вещество. Крищенко добавил, что задержанный заявил, что хочет встретится с полицией, но не сказал своих требований. 

"Он не выражал агрессии. Потом выяснилось, что у него в руке был какой-то баллон, от которого шли провода. И в руке у него был пульт управления", - заявил глава Киевской полиции. 

Крищенко сообщил, что мужчина зарегистрирован в городе Вишневое.  

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53