На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

На Донбассе за сутки 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 30 ноября.
Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска провели 2 обстрела:
неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
и вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также сообщается, что вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.