На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

На Донбассе за сутки 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 30 ноября.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска провели 2 обстрела:

неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

и вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.