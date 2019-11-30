На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

30 ноября 2019 г. 12:45
7 просмотров

На Донбассе за сутки 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 30 ноября.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска провели 2 обстрела:

неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

и вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

дважды  у Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.