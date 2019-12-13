Под Харьковом в результате разрыва петарды 9-летний ребенок лишился пальца на руке

12 декабря в селе Мурафа Краснокутского района ученик 3-го класса местной школы пострадал от разрыва петарды, которую сам поджег. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате разрыва петарды 9-летний мальчик получил травматическую ампутацию одного пальца на правой руке.

Бригада медиков скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего ребенка в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас состояние юного жителя села Оленевка врачи оценивают как удовлетворительное.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что повреждения парень получил из-за разрыва петарды в руках, когда находился в учебном классе до занятий - без присутствия учителя и одноклассников.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.