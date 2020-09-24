На Харьковщине за сутки произошло более 40 пожаров в экосистемах: выгорело более 22 гектаров

За сутки, 23 сентября, пожары уничтожили около 22,5 га природных экосистем Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, на территории Харьковской области накануне отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток произошло 41 возгорание.

Наиболее резонансные пожары, по данным спасателей, были в Первомайском, Барвенковском и Зачепиловском районах.

Так, в 09:00 в городе Первомайский произошел пожар за пределами городской свалки. Там горел мусор на площади 600 м.кв. В 10:40 пожар был ликвидирован;

Также в пгт. Барвенково, на улице Подгорной на открытой территории горела трава на площади более 500 м.кв. Сообщение об этом пожаре поступило спасателям в 11:38.

В 13:20 пожар удалось ликвидировать.

Кроме того, в 13:35 спасателям поступил вызов в Зачепиловский район, в село Лебяжье, где улице Центральной, 124, на открытой территории горела трава на площади 3 га и сено на площади более 5 м.кв.

В 15:30 пожар спасателям удалось ликвидировать.

Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор, отмечают в ГСЧС и констатируют, что легкомысленное отношение к их советам приводит к катастрофическим последствиям.

В связи с этим Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.