На Харьковщине задержаны парни за кражу из торгового центра

29 июня 2017 г. 12:06
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Накануне сотрудники отдела полиции разоблачили в совершении преступления 22 и 25-летних жителей поселка Малая Даниловка. Ранее судимые за аналогичные преступления парни украли товар на сумму около 8000 гривен. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

В полицию обратился 45-летний владелец торгового павильона. Он рассказал полицейским, что в Малой Даниловке злоумышленники повредили ролеты и разбили стекло в витрине, чтобы забрать парфюмерные и косметические изделия, батарейки, маникюрные принадлежности.

В качестве вещественных доказательств был изъят у одного из мужчин похищенный товар. Подозреваемый прятал его на собственном огороде, упаковав в пакет. Часть товара правоохранители нашли в доме.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 

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