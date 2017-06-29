На Харьковщине задержаны парни за кражу из торгового центра

Накануне сотрудники отдела полиции разоблачили в совершении преступления 22 и 25-летних жителей поселка Малая Даниловка. Ранее судимые за аналогичные преступления парни украли товар на сумму около 8000 гривен. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

В полицию обратился 45-летний владелец торгового павильона. Он рассказал полицейским, что в Малой Даниловке злоумышленники повредили ролеты и разбили стекло в витрине, чтобы забрать парфюмерные и косметические изделия, батарейки, маникюрные принадлежности.

В качестве вещественных доказательств был изъят у одного из мужчин похищенный товар. Подозреваемый прятал его на собственном огороде, упаковав в пакет. Часть товара правоохранители нашли в доме.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

