На ХТЗ из горящей в пятиэтажке квартиры спасли мужчину

2 июня о 11:28 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме №84 на ул. Мира в Индустриальном районе Харькова.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных в комнате квартиры на третьем этаже горел диван на площади 3 кв.м.

В задымленной комнате спасатели обнаружили 50-летнего хозяина дома и немедленно вывели его на свежий воздух.

Бригада медиков скорой медицинской помощи осмотрела мужчину, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

Кроме того, пожарные эвакуировали еще 4 жителей подъезда, чтобы те не отравились продуктами горения.

Пожар спасатели локализовали в 11:53 и в 11:54 полностью ликвидировали.

Предварительной причиной пожара, по данным ГСЧС, стала неосторожность при курении.

