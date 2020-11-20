На проспекте Гагарина мужчина подорвал квартиру бывшей жены, взрывом ему оторвало кисть руки

Именно в этом тихом дворе на проспекте Гагарина развернулись события, которые могли бы стать основой то ли для триллера, то ли для страстной драмы.

Все началось с того, что в гости к женщине пришел бывший муж. И пришел явно с недобрыми намерениями. Повезло, что всего за полчаса до этого женщина успела отправить младшего из детей на прогулку со своим отцом, а старший пошел гулять один. Поэтому она была дома одна, и бывший потребовал у нее какой-то долг, а в качестве аргумента прихватил с собой гранаты. Их он и продемонстрировал перепуганной женщине.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской обл.

Колишня його дружина, жінка, яка була у будинку, скинула своїй сестрі фото бандита, де чітко було видно, що в нього в руках бойова граната, зовні предмет, схожий на бойову гранату РГД-5. Ввели операцію "Грім," але підрозділ «Корд» не встиг доїхати, події розгортались швидше.

Раньше спецподразделения на место прибыли участковые. Увидев полицейских, мужчина перешел к действиям и забросил две гранаты в окна квартиры бывшей жены, которая находится на первом этаже, а потом развернулся, пересек детскую площадку, достал третью гранату и выдернул кольцо. Граната выпала, и прогремел третий взрыв. Его было слышно во всех соседних домах.

Мы находились вон там, на Одесской, а тут такой взрыв, я говорю: где-то, наверное, взорвался дом, газ. Вот такой взрыв. Нас не пускали сюда, сразу здесь и милиция, и скорая была. Одного забрали

Два было глухих, и один громкий. Потом вышли, уже грузили в «скорую».

Бывшая жена нападающего спаслась только чудом. В момент взрывов она была в коридоре, это ее и спасло - она ​​отделалась небольшими царапинами и шоком.

А вот квартира полностью разрушена взрывом, газовики оперативно перекрыли газ в ней, чтобы не произошло утечки. А сам нападающий получил тяжелые ранения.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской обл.

Кість відірвана, посікло, я впевнений, й ноги, все туловище. Серьозні там поранення, стан важкий. Колишній правоохоронець. У патрульній поліції не служив, з його слів, працював у поліції.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Если мужчина выживет, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также полицейские выясняют, где подозреваемый взял гранаты, когда и в каком подразделении он проходил службу и почему уволился.