 

На Салтовке неизвестные обстреляли трамвай на ходу

15 октября 2019 г. 10:52
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На Салтовке неизвестные обстреляли трамвай на ходу.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы. Там же опубликованы соответствующие фото.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступила в полицию 14 октября в 19:35.

По свидетельствам очевидцев прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что во время движения трамвая неизвестные со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.

В результате происшествия пострадавших нет. В трамвае повреждены два окна и двери.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

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