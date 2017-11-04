На Салтовке женщина две недели пробыла в квартире с мертвым сыном

Тело мужчины обнаружили в собственной квартире 3 ноября в 12:00 на улице Студенческой.

Как рассказали в отделел коммуникации ГУНП в Харьковской области, в квартире возникло задымление. Соседи вызвали сотрудников ГСЧС. Пожарные попали в помещение и локализовали задымление. В квартире на полу ванной комнаты они обнаружили тело 44-летнего мужчины. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Установлено, что мужчина умер примерно две недели назад.

Умерший проживал в квартире вместе со своей 70-летней психически больной матерью. Все это время женщина находилась в квартире.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.