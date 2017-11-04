На Салтовке женщина две недели пробыла в квартире с мертвым сыном

04 ноября 2017 г. 10:36
491 просмотр

Тело мужчины обнаружили в собственной квартире 3 ноября в 12:00 на улице Студенческой.

Как рассказали в отделел коммуникации ГУНП в Харьковской области, в квартире возникло задымление. Соседи вызвали сотрудников ГСЧС. Пожарные попали в помещение и локализовали задымление. В квартире на полу ванной комнаты они обнаружили тело 44-летнего мужчины. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Установлено, что мужчина умер примерно две недели назад.

Умерший проживал в квартире вместе со своей 70-летней психически больной матерью. Все это время женщина находилась в квартире.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.