В гидропарке на Журавлевке утонул мужчина

13 августа спасателям поступило сообщение о том, что на территории Журавлевского гидропарка утонул мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из предварительной информации спасателям стало известно, что 23-летний мужчина во время отдыха на берегу водохранилища вечером пошел купаться один.

Его товарищи не сразу поняли, что он долго не выходит из воды, пошли его искать и поняли, что скорее всего, их товарищ утонул.

Прибывшие на место водолазы обследовали дно водоема и обнаружили погибшего на глубине 5 м и на расстоянии 20 м от берега.

Тело мужчины водолазы достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Окончательные обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи.

По данным спасателей, всего с начала 2018 на водоемах Харьковщины утонуло 20 человек, 3 из которых дети.