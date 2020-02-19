Одессит продавал оружие, полученное из района проведения ООС

19 февраля 2020 г. 17:03
Источник: РБК-Украина
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В Одессе правоохранители разоблачили и блокировали незаконный сбыт военных средств поражения, нелегально перемещенных из района проведения операции Объединенных сил. 

По предварительной версии следствия, мужчина организовал нелегальную переправку на территорию региона оружия и боеприпасов из района проведения ООС. Средства поражения для продажи фигурант получал от своих сообщников через сервисы почтовой связи. Также делец переделывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние. Товар он предлагал клиентам, которых находил на специализированных форумах в интернете.

"Фигуранта дела задержали возле одного из почтовых отделений Одессы после получения им отправления более 200 патронами к огнестрельному оружию, а также запалами к ручным гранатам. Во время обыска по месту жительства "оружейника" сотрудники СБУ обнаружили 2 минометные мины различного калибра, 4 автомата системы Калашникова, противопехотную мину, 15 гранат различных типов и 8 пистолетов. Также изъято переделанную винтовку Мосина, тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия, устройство и приспособления для изготовления патронов и различные составные части к огнестрельному оружию. Обнаруженные средства поражения и другие предметы переданы на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигуранту по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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