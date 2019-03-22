Пиротехники обезвредили авиабомбу времен войны

22 марта 2019 г. 11:00
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21 марта пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГCXC работала в с. Старая Гнилица и с. Коробочкино на Чугуевщине, где местные жители обнаружили в полях минометную мину диаметром 82 мм и противотанковую мину ТМ-35 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Кроме того, в тот же день пиротехники работали и в с. Пластуновка Нововодолажского района области, где обнаружили и обезвредили авиабомбу ФАБ-50 весом 50 килограмов. А также в с. Савинцы на Балаклейщине, где ликвидировали 3 снаряда диаметром 45, 76 и 100 мм и минометную мину диаметром 82 мм.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках. С местными жителями проведены разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.

 

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