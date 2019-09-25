Под Харьковом избили мужчину, который заявил в полицию о продаже сигарет подростку

В поселке Березовка Харьковского района избили мужчину, который заявил в полицию об админнарушении в одном из местных магазинов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 сентября в полицию от 31-летнего жителя поселка поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов несовершеннолетнему продали табачные изделия.

Прибывшие на вызов полицейские собрали на месте первичный материал, опросили заявителя и присутствующих.

Вечером около 21:00 заявителя избили трое неизвестных. Сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с многочисленными ушибами лица и туловища, поступило в полицию на следующий день.

Состояние его здоровья врачи оценили как удовлетворительное.

Пострадавший рассказал полицейским, что среди злоумышленников присутствовал хозяин магазина, в котором продали несовершеннолетнему табачные изделия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1. ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.