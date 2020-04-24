Пожар на Конторской: названа предварительная причина возгорания

24 апреля 2020 г. 9:49
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Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном заброшенном здании по ул. Конторской, 29 города Харькова, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 23 апреля в 16:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом здании на улице Конторской, 29.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 150 кв.м.

Спасатели пожар локализовали в 18:25, не допустив дальнейшего распространения пламени.

Окончательно огонь был ликвидирован в 19:09.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне.

 

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