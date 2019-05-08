Ранил полицейского - подозреваемого взяли под стражу

Сегодня, 8 мая, Дзержинский районный суд арестовал злоумышленника на 60 суток без возможности внесения залога.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате командир штурмового взвода батальона полиции особого назначения получил тяжелые ранения в голову и грудную клетку.

Напомним, что трагедия произошла 6 мая возле дома по проспекту Победы. 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Ford Focus», припарковался у дома №64. В это время мимо авто проходил 35-летний майор полиции и сделал водителю замечание по поводу ненадлежащей парковки. Между мужчинами возник словесный конфликт, при этом полицейский повредил левое боковое зеркало автомобиля. Водитель достал пистолет и сделал восемь выстрелов в офицера полиции.

Сведения внесены в ЕРДР и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленник был задержан месте совершения преступления.

Согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Полицейского в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Он находится в реанимации, медики борются за его жизнь