Удар битой вместо погашения долга. Суд огласил приговор мужчине, избившему контролера "Харьковоблэнерго"

31 августа 2017 г. 17:45
Автор: Лариса Говина
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Расследование случая, когда контролера компании "Харьковоблэнерго" избил один из потребителей началось почти два года назад. Все произошло в октябре 2015-го средь бела дня в одной из пятиэтажек на Салтовке. Представители "облэнерго" приехали к мужчине, который с июля не оплачивал счета за электричество. Попросили абонента показать квитанцию об оплате, которой у него не было. Затем после просьбы расчитаться с долгами в ближайшее время, несмотря на то, что об отключении речь не шла, хозяин квартиры отреагировал агрессивно. Вернулся в комнату и вышел уже с бейсбольной битой, после чего ударил одного из контролеров по ноге.

Александр Мельников, пострадавший (ноябрь 2015-го):

Я его попытался успокоить, что не нужно никого бить, мы его отключать не будем. Пусть он придет заплатит хотя бы. Но он меня уже не слушал. Прижал меня чуть-чуть ниже и нанес удар в колено, после чего я упал. Несколько минут было серьезной боли, не мог ни разговаривать, ничего.

После происшествия мужчина был задержан праоохранителями, у пострадавшего врачи диагностировали перелом. В отношении агрессивного абонента открыли уголовное производство. В компании "Харьковоблэнерго" подчеркивают, конфликты связанные с отключением должников, случаются довольно часто.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

Такое поведение характерно для потребителей, которые занимаются хищениями электроэнергии, либо являются хроническими неплательщиками. по каждому такому эпизоду проводится внутреннее расследование в компании и если, на наш взгляд, в действиях потребителей есть состав преступления, мы обращаемся в правоохранительные органы.

Тем временем, Московский районный суд мужчину, напавшего на контролера, признал его виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора на год. Кроме того, суд обязал возместить пострадавшему моральный ущерб

Видео: 

Суд огласил приговор мужчине, избившему контролера "Харьковоблэнерго"-31.08.2017

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