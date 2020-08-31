Угрожали убить ребенка: СБУ задержала преступную группу за вымогательство 100 тысяч долларов у харьковчанина

На Харьковщине правоохранители задержали группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей, угрожая им убийствами их детей.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входило пятерохарьковчан, среди которых были те, которые уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание за насильственные и имущественные преступления.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности участники группировки требовали от харьковчанина, который занимается профессиональной медицинской практикой в ​​сфере пластической хирургии, $ 35000, угрожая в случае неуплаты денег убить его малолетнего ребенка.

Информацию о материальном состоянии врача, состав его семьи и адрес проживания вымогатели узнали от знакомого «жертвы», который также планировал нажиться на этом преступлении. Сначала злоумышленники требовали от врача 100000 американских долларов, но впоследствии согласились на меньшую сумму.

Сотрудники СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали в Харькове четырех членов группы во время получения оговоренной суммы. При обысках по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых происходили угрозы убийством, а также другие доказательства противоправной деятельности злоумышленников.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения пятом фигуранту уголовного производства и избрании в отношении всех участников преступной группы мер в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Службой безопасности Украины проверяется причастность участников преступной группы к совершению других насильственных преступлений на территории региона.