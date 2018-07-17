В 15-ти харьковских магазинах, фитнес- и бизнес-центрах искали взрывчатку

В течение суток 16 июля дежурной смене службы спасателей поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств в зданиях магазинов техники, торговых, бизнес-и фитнес-центров в Харькове.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В регулярно поступавших через определенный промежуток времени сообщениях указывались адреса:

Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр TelesensVentures, в 03.36, 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50, 19.50, (17.07 - в 03.36);

Киевский район, ул. Алчевских, 31 бизнес-центр «Авалон», в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50, 19.50.

Киевский район, ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр Parallel'50, в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50, 19.50.

Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон», в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр City Hall, в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер», в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин S-Tell, в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин S-Tell, в 08.40, 09.30 ,, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Слободской район, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС», в 08.40, 09.30, 11.30; 13.20, 15.40, 17.50.

Московский район, Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП», в 08.40, 09.30, 11.30, 13.20, 15.40, 17.50.

Киевский район, ул. Сумская, 10, Аве Плаза, в 08.40, 09.30, 11.30, 13.20, 15.40, 17.50,21.00.

Шевченковский район, ул. Сумская, 85, фитнес-клуб «Тетра», в 08.40, 09.30, 11.30, 13.20, 15.40, 17.50,21.00.

Слободской район, пр-кт Московский, 86а, фитнес-клуб «Стимул», в 08.40, 09.30, 11.30, 13.20, 15.40, 17.50,21.00.

Шевченковский район, ул. О.Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект», в 08.40, 09.30, 11.40, 13.20, 15.40, 17.50, 21.00.

Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т», в 05.21, 08.40, 09.30, 11.40, 13.20, 15.40, 21.00, (17.07 - в 05.21).

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория.

Взрывчатки и взрывных устройств не обнаружили.

Обследования всех помещений и прилегающих территорий были закончены в 22:30.