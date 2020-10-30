В центре Киева джип влетел в толпу людей: есть погибшие и пострадавшие

В Киеве на Майдане Незалежности водитель внедорожника насмерть сбил двух пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины, ДТП произошло около 16 часов.

"Предварительно, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил как минимум 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.

В результате происшествия два человека погибли, еще три получили травмы.

Как отмечает "Киев оперативный", тест на драгере показал 0,0 промиле.

На видео с камер наблюдения, опубликованном полицией, видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на пешеходную зону, и таранит пешеходов возле остановки общественного транспорта.

На данный момент движение по улице Крещатик перекрыто.

Как пишет Обозреватель со ссылкой на источники, возможной причиной того, что водитель внедорожника Range Rover якобы не справился с управлением, могло стать то, что он потерял сознание. В Telegram-канале издания указывается, что об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По данным издания, за рулем Range Rover, который 30 октября совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, был киевлянин, пенсионер 1954 года рождения.

Отмечается, что причиной ухудшения здоровья виновника ДТП является недавняя операция на сердце (стентирование).

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!