В Египте акула съела туриста из Чехии

В 20 километрах от египетского курорта на Красном море, акула напала на чешского аквалангиста, в результате чего турист погиб.

Такое нападение в стране стало первым с 2015 года.

Представитель Министерства иностранных дел Чехии рассказал изданию The Telegraph, что мужчина погиб в районе курорта Марса Аллам.

Останки аквалангиста вымыло на берег.

Семья погибшего, с которой он отдыхал в Египте, уже вернулась в Чехию.

Там они будут ожидать доставки останков в страну.

Чешские СМИ сообщили, что мужчине был 41 год, и он был в отпуске с женой и детьми.

Местные власти предупредили туристов об опасности нападений акул на глубине за рифом в районе курорта.

Район Марса Аллам известен песчаными пляжами и коралловыми рифами, также популярен среди дайверов, изучающих виды морской фауны, включая акул.

В 2015 году акула убила туриста из Германии, что тогда стало первым смертельным случаем с 2010. В целом за 2010 год египетских водах было зарегистрировано шесть нападений акул, в которых погиб один турист, а четверо получили ранения.

В среднем за год акулы 80 раз нападают на людей.