В Харькове девушка за рулем авто слетела в реку

Машина, что плавает в речке, а на ее крыше сидит грустная девушка. Эти фото и видео сразу разошлись по сети и даже стали основой для нескольких мемов о новой русалочке. Громкая авария произошла после обеда на Харьковской набережной вблизи Горбатого моста. Женщина, которая была за рулем внедорожника KIA, перескочила бордюр, протаранила ограждение и вылетела в реку. Не растерявшись, потерпевшая выбралась на крышу через окно и стала ждать спасателей. Тогда как со спасением водительницы проблем не возникло, стройная спортивная девушка выбралась по лестнице без проблем, со спасением машины хлопот было несколько больше.

Анатолий Торяник, спасатель:

Залучений евакуатор. Разом, спільними зусиллями. Заважали електричні дроти, які недавали можливості вільно працювати кранові, але за допомогою евакуатора нам вдалось швидко машину погрузити. Ну, а троси були для страховки, щоб не обірвало.

Евгений как раз проходил мимо и увидел, как спасатели достают машину. Поэтому, когда понадобилась подмога, тоже присоединился к спасению автомобиля.

Евгений:

Я просто стоял здесь, как и вы наблюдали. Минут сорок здесь находился и всё. Я просто решил помочь и всё. Тянул за верёвку, помог советом.

Медицинская помощь водителю не понадобилась, а патрульные, что сразу прибыли на место ДТП, выяснили, что девушка была трезвая.

Виталий, лейтенант полиции:

Ну, можливо прочиною ДТП стала неуважність водійки, а саме, можливо, вона попутала педалі газу та тормозу, але я думаю, можлива версія, що її підрізали, і вона, таким чином, вирішила відійти від зіткнення та допустила зіткнення з бардюрним камнем, та, в подальшому, виїзд в річку.

Но позже, когда девушка оправилась от шока, она вспомнила, что причиной всех ее бед стала обычная кошка, неожиданно выскочившая на дорогу. Поэтому, чтобы спасти животному жизнь, она и совершила неудачный маневр, который закончился в реке.

Дмитрий Гайдук, речник патрульной полиции:

Причому водійка не постраждала, від госпітаілзації відмовилась. Як пояснила вона патрульним, коли вона рухалась, побачила на дорозі кішку. І для того, щоб уникнути наїзду на тварину, вона скерувала транспортний засіб в бік бардюрного камня. Після чого у автомобіля почався неконтрольваний рух і, безпосередньо, вже відбулись падіння у воду.

Правоохранители составили на участницу аварии админпротокол по статье 124 - "нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспортных средств, улиц, дорожных сооружений". Материалы дела в ближайшее время передадут в суд.